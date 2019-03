Sciopero clima, Scoccimarro: “Straordinaria risposta dei giovani”

“L’argomento clima e’ prioritario per tutti noi e riscontrare l’eccezionale risposta da parte dei giovani, chiamati a testimoniare volonta’ e impegno per una causa comune, e’ motivo di orgoglio e speranza rispetto alle azioni di tutela e prevenzione che anche la Regione ha convintamente avviato”.

Lo ha affermato oggi a Pordenone l’assessore all’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, presente insieme al sindaco Alessandro Ciriani nella centrale piazza XX Settembre, dove, in occasione dell’iniziativa ‘Fridays for Future’, si sono dati appuntamento 2mila studenti.

Complimentandosi con i partecipanti, e’ scritto in una nota, “perche’ stanno dimostrando di avere a cuore il futuro del nostro pianeta e, di conseguenza, anche il loro”, Scoccimarro ha evidenziato quanto “la Regione stia investendo sui cambiamenti climatici, argomento sul quale e’ attiva una vera e propria task force”. “Non possiamo ne’ dobbiamo piu’ prescindere – ha aggiunto l’assessore regionale – da un impegno serio e costante su quanto sta accadendo al clima. La terribile ondata di maltempo che ha coinvolto e sconvolto buona parte della regione lo scorso ottobre – ha sottolineato – non e’ da considerare un evento straordinario bensi’ una realta’ con cui fare i conti, lavorando giorno dopo giorno sulla prevenzione e non solo sull’emergenza”.

“Nella legge di stabilita’ dello scorso dicembre – ha spiegato ancora Scoccimarro – abbiamo stanziato ingenti fondi sulle tematiche inerenti i cambiamenti climatici, puntando all’obiettivo di una regione il piu’ possibile plastic free”. “La Giunta Fedriga – ha ricordato l’assessore – e’ molto sensibile a questi aspetti e ha gia’ avviato una serie di incontri con gruppi di giovani determinati a fornire un apporto concreto in termini di idee e di partecipazione attiva. A questo proposito – ha concluso Scoccimarro – le porte del mio ufficio sono sempre aperte”.