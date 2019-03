Settimana dei Musei: Campidoglio, dal 5 al 10 marzo visita gratuita per Fori Imperiali e Foro Romano riuniti

“Roma Capitale partecipa all’iniziativa della prima edizione della Settimana dei Musei proposta dal Mibac. Dal 5 al 10 marzo visita gratuita per Fori Imperiali e Foro Romano riuniti“: lo rende noto il Campidoglio. “Dal 5 al 10 marzo 2019, in occasione della prima edizione della Settimana dei Musei, sarà aperto al pubblico gratuitamente il percorso visita unificato dei Fori Imperiali e del Foro Romano dalle ore 08:30 alle 17:00, con l’ultimo ingresso alle 16:00. L’apertura straordinaria prevede l’ingresso in prossimità della Colonna di Traiano e, dopo il percorso attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’auspicabile apertura unificata dei Fori“.