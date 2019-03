Emergenza siccità: il Lago di Como “in piena crisi”, ecco costa sta accadendo allo specchio d’acqua più profondo d’Italia

“Dalla Sicilia si collegheranno e parleranno in diretta con il sub che sarà sui fondali del Lago di Como, il Lago più profondo d’Italia. Esattamente avremo scuole da Licata. Ugualmente accadrà da Reggio Calabria ma anche da Napoli e dal napoletano. Scuole di Somma Vesuviana, paesino a circa 20 km da Napoli, saranno in collegamento con il Lago di Como. Un evento che unirà tutta Italia. Avremo Venezia le cui scuole si sono iscritte per collegarsi con il sub il 22 Marzo ed ancora la Lombardia, numerose regioni del Nord Italia. Singolare proprio che la Sicilia circondata dal mare si unisca al Lago di Como che è in piena crisi. Tramite una nuova tecnologia, collegandosi alla Pagina FB “Resilario” le classi singolarmente tramite la LIM o riunite in aula magna potranno vedere in diretta e ascoltare il sub immerso nel Lago e parlare con lui tramite una chat”: lo ha affermato Paola Iotti, Presidente di Proteus – LAB, Centro di Didattica Ambientale Nazionale nato nel 1999 a Como con l’intento di proporsi come punto di riferimento in ambito locale per progetti di studio e di comunicazione nel campo del Turismo sostenibile, dell’Educazione ambientale, della Divulgazione naturalistica e scientifica. Iotti è biologa e da anni a livello nazionale, su tutto il territorio italiano, si occupa di divulgazione scientifica e di far conoscere ed amare il territorio italiano. Il Progetto Resilario creato dalla Proteus è innovativo sia per l’uso di tecnologie all’avanguardia ma anche perché unirà scuole da tutta Italia

Ecco cosa accadrà il 22 Marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua

“Un nostro sub, si tratta di un esperto biologo, si immergerà esattamente presso la Darsena Villa Geno, Viale Geno 14 a Como e arriverà al Cristo degli Abissi, la statua subacquea che protegge chi si immerge, lavora o opera sul lago, copia di quella sita nella Baia di San Fruttuoso tra Camogli e Portofino, trasmettendo in diretta video ed audio dal punto estremo dei fondali del Lago più profondo in Italia per la Giornata Mondiale dell’Acqua. Dalle scuole, dalle aule, i ragazzi e gli insegnanti potranno inviare messaggi al sub – ha dichiarato Filippo Camerlenghi, esperto in geologia, tra i massimi divulgatori scientifici nazionali anche per tematiche attinenti al Lago di Como, Responsabile di numerosi progetti scientifici anche internazionali, tra i quali “Resilario” – il quale risponderà in diretta video ed audio. Un grande esperimento che riuscirà ad “allagare” le scuole portando nelle aule il tema acqua. Le scuole potranno così raggiungere la parte più profonda del Lago di Como. Tanti insegnanti, in queste ore, ci stanno scrivendo complimentandosi per l’iniziativa di valorizzazione della risorsa acqua e di un lago meraviglioso di manzoniana memoria come gli stessi insegnanti del Nord, del Centro e del Sud, hanno voluto sottolineare. La stampa che accorerà sul posto potrà intervistare il sub quando vorrà anche prima dell’immersione. Potrà filmare da vicino la fase iniziale dell’immersione ed il contesto ambientale. La stampa potrà entrare nella nostra Centrale Operativa di Proteus nella cui sala vedremo su un maxischermo le immagini che arriveranno in diretta dai fondali del Lago. La stampa potrà addirittura intervistare in diretta video ed audio il sub che in quel momento starà per raggiungere il Cristo degli Abissi con la descrizione della biodiversità esistente nel Lago di Como. La stessa stampa potrà vedere i messaggi che arriveranno dalle scuole sparse per l’Italia e potrà vedere, filmare ed ascoltare le risposte che il sub fornirà in diretta. Condurremo la stampa anche nei luoghi in cui con maggiore evidenza si nota purtroppo la crisi idrica del Lago. Per la Giornata Mondiale dedicata all’Acqua ed in programma il 22 Marzo, il sub raggiungerà in diretta video ed audio il “Cristo degli Abissi”. In contemporanea la stampa dopo aver filmato l’immersione del sub, potrà entrare nella nostra centrale operativa, presso la nostra sede non distante dal luogo di immersione e potrà non solo vedere in diretta le immagini irradiate su un maxischermo e che giungeranno in diretta dai fondali del Lago – ha continuato Filippo Camerlenghi– immagini che il sub girerà quel giorno e lo faremo subito dopo l’evento. Al mattino, fino alle ore 13 saremo in collegamento con le scuole, mentre al pomeriggio effettueremo video – collegamenti con vari network”.

Il Lago si sta abbassando – gli esperti condurranno sui punti di maggiore crisi

“Il Lago di Como si sta abbassando con un ammanco di ben 95 milioni di mc, ben il 21% in meno rispetto alla media ed anche gli invasi ne stanno risentendo. In alcuni punti si nota con maggiore evidenza questa crisi – ha continuato Filippo Camerlenghi – e noi condurremo la stampa proprio in questi punti. Inoltre artisti, chef, sub, il kayak, il bar He a vela, politici, chef, artisti, saranno tutti con il nastro blu come sta già accadendo in queste ore. Il 22 Marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, porteremo il Lago di Como nelle case e nelle scuole d’Italia.

Le conseguenze della crisi possono essere importanti come possibili frane di sponda con danni economici e di stabilità del territorio, navigazione molto ostacolata, nei periodi di deposizione delle uova da parte dei pesci nei primi metri sott'acqua, un abbassamento repentino e prolungato del livello dell'acqua porta in superficie le uova che sono quindi destinate a morire e quindi cagionando un danno importante sia al mercato ittico che all'equilibrio biologico.