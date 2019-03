Siccità in Liguria: l’ENPA chiede la sospensione della pesca

In considerazione della situazione emergenziale dovuta alla siccità in cui versa la Liguria, l’Enpa savonese ha chiesto alla Regione di sospendere la pesca nelle acque interne.

“Nel lago di Osiglia l’acqua e’ scesa di 11 metri, i torrenti sono quasi asciutti, compresi i maggiori come Letimbro, Bormida, Centa, Teiro, Sansobbia, Maremola. Le scarse nevicate e le scarse piogge hanno ridotto i corsi d’acqua a rigagnoli, laghi, laghetti e bacini a stagni, con aumento della concentrazione degli inquinanti“, sottolinea l’Enpa. Questa condizione “genera sofferenze a animali e in particolare alla fauna ittica. La legge regionale sulla pesca sportiva prevede, in caso di siccita’, che l’attivita’ venga sospesa: la stagione si e’ aperta il 24 febbraio e, se non interverra’ la Regione, continuera’ fino al 6 ottobre. L’Enpa savonese ha chiesto al governatore Toti lo stop alla pesca e il recupero della fauna ittica rimasta intrappolata in pozze isolate per liberarla in acque correnti“.