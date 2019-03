Vitamina C: ecco 9 sintomi di una possibile carenza

La vitamina C, detta anche acido ascorbico, è un nutriente essenziale che protegge il corpo dall’indebolimento del sistema immunitario e per questo è considerata il miglior antibiotico, antivirale e antistaminico del mondo. Il corpo ha bisogno di dosi regolari di vitamina C per la prevenzione dello sviluppo di malattie comuni e problemi di salute più gravi, ma la maggior parte delle persone non assume questo importante nutriente a sufficienza. Quando il corpo ha poca vitamina C, i suoi sintomi si possono manifestare in molti modi. Ecco allora i primi segnali di una carenza di vitamina C nel corpo.

1. Gengive gonfie e sanguinanti

I denti e le gengive hanno bisogno di adeguate quantità di vitamina C per una salute ottimale. Questo nutriente rafforza il tessuto epiteliale, che è presente in tutto il corpo. Sulle gengive, l’epitelio agisce come una barriera contro i batteri che potrebbero causare malattie dentali. Se il corpo ha una carenza di vitamina C, le gengive tenderanno a gonfiarsi, ad infiammarsi e a sanguinare facilmente. Le gengive possono anche arrivare a ritirarsi. Bassi livelli di vitamina C sono stati collegati alla periodontite, un’infiammazione e infezione delle ossa e dei legamenti che sostengono i denti che potrebbe causare anche la perdita dei denti stessi.

2. Capelli secchi e molte doppie punte

La vitamina C che il corpo assume va nei tessuti e negli organi più importanti prima che di giungere ai capelli. Tuttavia, se i livelli della vitamina sono bassi, le radici dei capelli non riusciranno a beneficiarne quanto dovrebbero. Quindi, si finirà per avere capelli secchi e molte doppie punte. Inoltre, la vitamina C contribuisce ad una più veloce crescita dei capelli poiché aiuta il corpo ad assorbire più ferro. Una carenza quindi non solo ne rallenta la crescita, ma potrebbe portare anche alla perdita dei capelli.

3. Frequenti sanguinamenti dal naso

L’apporto regolare di vitamina C riduce la fragilità dei capillari. Poiché il naso è rivestito da numerosi piccoli vasi sanguigni vicino alla superficie della pelle, può diventare molto sensibile nel caso di una carenza della vitamina. Se accusate frequenti sanguinamenti dal naso, i vostri livelli di vitamina C potrebbero essere inadeguati. Questo tipo di sanguinamento, noto come epistassi, è uno dei sintomi dello scorbuto, una condizione che sottolinea la carenza di vitamina C.

4. Pelle secca, ruvida e arrossata

Una pelle secca, ruvida e arrossata può essere l’indicazione di una possibile carenza di vitamina C. Il corpo ha bisogno di vitamina C per sintetizzare il collagene della pelle, per farle mantenere un bel colorito. La mancanza della vitamina potrebbe anche portare allo sviluppo di una condizione della pelle chiamata cheratosi pilare. Sebbene sia più comune tra i giovani, questa condizione può verificarsi ad ogni età. È caratterizzata da piccole papule o macchie che appaiono sulle cosce, sui glutei, sugli avambracci e sulle guance. La cheratosi pilare può causare anche un lieve prurito. Anche se non provoca dolore e non è una condizione grave, la ruvidità della pelle potrebbe non essere piacevole. Creme idratanti e lozioni con componenti vitaminici contribuiscono a curare la pelle secca e a ridurre le rughe.

5. Lividi frequenti

Poiché i capillari sono più deboli senza vitamina C, un semplice urto potrebbe creare immediatamente un livido. Capita a tutti di non sapere come si siano formati i lividi che vediamo su braccia o gambe e una risposta potrebbe essere proprio questa: il corpo potrebbe avere una carenza di vitamina C. I lividi potrebbero anche indicare qualche altra condizione di salute. Gli esperti consigliano, oltre a consumare cibi ricchi di vitamina C, di prendere integratori giornalieri di circa 400mg di vitamina C insieme a 400mg di flavonoidi.

6. Lenta guarigione delle ferite

Avete tagli o graffi che durano da settimane? Avete avuto un intervento chirurgico e sentite ancora una certa sensibilità intorno alla ferita? La guarigione potrebbe essere più lenta perché non c’è abbastanza vitamina C che aiuti i tessuti connettivi a legarsi con la ferita. La vitamina C ha un ruolo importante nella rigenerazione dei tessuti e può anche prevenire le infezioni delle ferite.

7. Gonfiore o dolore articolare

Le articolazioni che si gonfiano e che provocano dolore potrebbero essere infiammate. Questo è tipico per coloro che soffrono di artrite reumatoide. Le persone con bassi livelli di vitamina C hanno un rischio 3 volte maggiore di sviluppare questa malattia rispetto a coloro che hanno un apporto regolare della vitamina.

8. Vulnerabili a raffreddore e influenza

La vitamina C contribuisce alla produzione dei globuli bianchi che attaccano virus e batteri. È anche un antiossidante che protegge le cellule dalle infezioni. Se il corpo ha una carenza di vitamina C, potremmo essere più vulnerabili al raffreddore, all’influenza o alla faringite.

9. Stanchezza e malumore

Anche ritrovarsi spesso stanchi e di malumore può essere un sintomo della carenza di vitamina C, di cui sono stati dimostrati i collegamenti psicologici. Diversi studi su pazienti ricoverati e studenti delle scuole superiori che soffrivano di ansia hanno dimostrato che il loro umore diventava più positivo di circa il 34% dopo aver assunto integratori di vitamina C.

Il miglior modo per aumentare l’apporto di vitamina C è aggiungerla naturalmente all’alimentazione, mangiando o bevendo molta frutta e verdura, come broccoli, peperoncino, cavoli, frutti di bosco e agrumi. Si ottengono maggiori benefici dal consumo di frutta fresca piuttosto che da spremute e frullati. Alcuni studi hanno dimostrato che far cuocere troppo le verdure potrebbe ridurre il loro valore nutritivo.