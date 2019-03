Smart working nella pubblica amministrazione: studio ENEA sul lavoro a distanza

Con il lancio di un questionario online, entra nella fase operativa l’indagine ENEA su telelavoro e smart working nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è di conoscere l’impatto di queste due nuove forme di organizzazione del lavoro su qualità della vita e sostenibilità urbana.

“L’indagine si compone di un questionario online rivolto ai dipendenti pubblici che negli ultimi quattro anni hanno optato per il lavoro a distanza e di una breve intervista telefonica ai direttori del personale, per conoscere le modalità organizzative adottate e le finalità con cui hanno introdotto telelavoro e smart working”, spiega Marina Penna dell’Unità Studi, Valutazioni e Analisi di ENEA.

Fino ad ora l’indagine ha raggiunto oltre 3.500 tra telelavoratori e smart worker dipendenti di amministrazioni pubbliche prevalentemente del Nord e del Centro, tra le quali il Comune di Genova e la Regione Liguria, che hanno gestito le difficoltà di spostamento dei lavoratori dopo il crollo del ponte Morandi ricorrendo anche al lavoro a distanza.

“Ora il nostro obiettivo è coinvolgere nell’indagine le pubbliche amministrazioni del Sud e delle Isole, dove è meno diffuso il ricorso al lavoro a distanza, anche se non mancano casi di enti che hanno avviato iniziative originali e interessanti. Inoltre, alle amministrazioni che aderiranno all’indagine forniremo una stima dei chilometri, dei consumi e delle emissioni evitate grazie al telelavoro e allo smart working, utili a considerare e a valutare il proprio contributo per la riduzione dell’impatto sull’ambiente”, sottolinea Bruna Felici dell’Unità Studi, Valutazioni e Analisi di ENEA.

Ogni giorno circa 19 milioni di persone si spostano per raggiungere il posto di lavoro e gran parte di questi trasferimenti sono effettuati con mezzi privati. Ridurre la necessità di spostarsi quotidianamente per lunghi tratti sarebbe una valida pratica per contribuire, in breve tempo, a contrastare l’inquinamento delle città; inquinamento per cui l’Italia è stata recentemente deferita alla Corte di Giustizia europea per il ripetuto mancato rispetto dei valori limite del biossido di azoto (NO 2 ), come era già successo in passato per il PM 10 .