Smog: da domani revoca delle limitazioni a Brescia, Cremona e Lodi

Da domani, è prevista la revoca delle misure temporanee di primo livello nelle provincie di Brescia, Cremona e Lodi (Comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). La revoca si deve al rientro dei valori di PM10 entro i 50 microgrammi per metro cubo e alle condizioni meteo previste per la giornata di oggi e per i prossimi giorni.

Restano attive le limitazioni a Mantova (al 9° giorno) poiché nella giornata di ieri si è registrato ancora il superamento della soglia.