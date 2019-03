Smog Mantova: da domani revoca delle misure temporanee

Da domani, domenica 10 marzo, saranno revocate le misure temporanee di primo e secondo livello nel Comune di Mantova. Il rientro dei valori di PM10 entro i 50 microgrammi per metro cubo per il secondo giorno consecutivo comporta la revoca delle disposizioni previste.

Nella giornata di ieri in tutta la Lombardia le medie di rilevamento del PM10 sono rimaste sotto la soglia prevista.