Smog: Milano ed hinterland entro i limiti di Pm10

Milano e hinterland sono sotto il limite dei 50 mg/m3 per quanto riguarda i livelli di Pm10. Questo è quanto comunicato oggi dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (Arpa), i seguenti valori sono stati rilevati dalle quattro delle cinque centraline attive in città nella giornata di ieri: 50 mg/m3 in viale Marche, 40 mg/m3 in via Pascal e 42 mg/m3 in via Senato, 35 mg/m3 al Verziere. Per quanto riguarda l’hinterland, i valori del Pm10 di ieri riportati da Arpa sono di 43 mg/m3 a Pioltello-Limito, 50 a Cassano d’Adda e 34 a Magenta