Smog Milano: livelli Pm10 ancora oltre i limiti, ma l’aria migliora

Permangono quasi sempre oltre i limiti i livelli di Pm10 a Milano ma l’aria risultato molto più pulita rispetto ai giorni scorsi. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (Arpa) infatti, tre delle quattro centraline attive in città ieri hanno rilevato il superamento della soglia di 50 mg/m3, con valori pari a 56 mg/m3 in viale Marche, 54 in via Pascal e 59 in via Senato.

Al Verziere invece è stata registratata una concentrazione sotto la soglie: 48 mg/m3. Per quanto riguarda l’hinterland, i valori del Pm10 di ieri riportati da Arpa sono riferiti solo a Pioltello-Limito (51) e a Cassano d’Adda (72).