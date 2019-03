Smog Milano: livelli di PM10 oltre i limiti in città e hinterland

I livelli di particelle PM10 superano ancora il limite di 50 microgrammi ogni metro cubo di aria analizzata per la gran parte delle centraline di monitoraggio attive ieri a Milano.

A quattro giorni dall’entrata in vigore di Area B, Arpa Lombardia ha registrato dati oltre soglia a Milano-Marche, 76 microgrammi di PM10 per metro cubo di aria analizzata, Milano-Senato, 64, Milano-Verziere, 58, e Milano-Pascal, 54.