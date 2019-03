Smog Milano, Sala: “Obiettivo -20% di auto private in 12 anni”

“Milano è una città che si deve abituare a diversi modelli di mobilità: sicuramente ad andare a piedi e in bicicletta, ma anche ad utilizzare il trasporto pubblico e lo sharing dei vari mezzi. Il nostro obiettivo è cercare di ridurre il numero di macchine di proprietà privata”. E’ quanto ha sottolineato il sindaco Beppe Sala parlando con i giornalisti a margine della partenza della Stramilano.

“Nel 1993 a Milano c’erano 65 macchine ogni cento abitanti, oggi siamo a 51. Io penso che in una dozzina d’anni possiamo arrivare intorno alle 40, ma non vietando” ha spiegato il sindaco. “Noi non siamo del partito contro la macchina – ha chiarito – vogliamo dare altre opportunità. In questo senso trasporto pubblico e car sharing funzionano egregiamente”.