Sostenibilità for beginners con Gli Ascoltabili

Con Sostenibilità for beginnersnasce il nuovo appuntamento settimanale targato Gli ascoltabili rivolto ai grandi temi legati allo sviluppo sostenibile: economia circolare, cambiamenti climatici, cibi sostenibili, turismo responsabile sono i grandi temi. Obiettivo degli autori del programma è raccontare in podcast la sostenibilitàa un pubblico ampio e trasversale, con pareri scientifici, vox populi e interventi di esperti.

Oggi il podcast sta diventando il futuro della radiofonia e anche in Italia gli ascoltatori sono in continua crescita, il nostro paese è oggi il quinto nel mondo per ascolto di podcast con il 14% di fruitori mentre gli Stati Uniti, al primo posto, vantano oltre sessantasette milioni di utenti (il 40% della popolazione). Forse perché il podcast è perfetto per la vita cittadina: in auto, in treno o in metropolitana, cucinando o sonnecchiando in un pomeriggio domenicale.

Gli Ascoltabilicomprendono una serie di podcast originali e gratuiti dove gli ascoltatori possono scegliere e personalizzare i contenuti: vedo – in questo caso ascolto – solo quello che mi interessa. Quando mi interessa. E con la modalità che preferisco.

La città sostenibile

Oggi parliamo di città, e in particolare di come queste possono diventare più sostenibili. Infatti, l’obiettivo dello sviluppo sostenibile 11 (Agenda 2030), è proprio quello di favorire la creazione di comunità e città sostenibili e resilienti. In apertura di episodio viene data una definizione di città sostenibile attorno alla quale ruotano tutti gli argomenti successivi. Dopodiché viene delineato il fenomeno dell’urbanizzazione a livello globale e viene messo in luce il suo impatto ambientale e sociale. Infatti, le città, nonostante la loro ridotta superficie, sono responsabili di circa il 75% delle emissioni di CO2 ed in esse confluiscono e vengono consumate la maggior parte delle risorse naturali.

Dopodiché si arriva a Milano. Quali sono le iniziative per promuovere lo sviluppo sostenibile di questa città? Lo scopriamo con Piero Pellizzaro, chief resilience officer del Comune.Infine, dopo aver visto il caso virtuoso del Lussemburgo che ha in programma di offrire il servizio di trasporto pubblico completamente gratuito in tutta la nazione, parliamo di architettura sostenibile. A questo proposito ci viene in aiuto Tommaso Ciot, giovane architetto che conosce in dettaglio le tecniche di progettazione e costruzione di case “sostenibili”. Con lui parliamo di efficienza energetica ma anche di risorse rinnovabili e altro ancora.

“Sostenibilità for beginners – spiega Giacomo Zito, produttore della serie – è nata da un’idea di uno studente di Sustainable Development dell’Università Statale di Milano, Giacomo Marino Gallina. Un tema di questa portata è di grande interesse per i giovani e abbiamo ingaggiato subito il nostro team per trovare la formula più adatta per trattare temi di attualità ambientale in modo coinvolgente”.

La puntata, scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, Giacomo Marino Gallina e Francesco Mastroeni può essere ascoltata gratuitamente su gli ascoltabili, insieme a tutti gli episodi della serie.

Gli Ascoltabilinascono da una piattaforma gratuita di contenuti audio originali in formato podcast realizzata da un team guidato da Giacomo Zito, autore e produttore radiofonico e da Simone Spoladori, esperto di cinema e new media. Entrambi hanno realizzato Destini Incrociati, uno dei programmi radio di narrazione più seguiti degli ultimi anni e vincitore del Premio Internazionale Ennio Flaianocome miglior programma culturale.

I podcast de Gli Ascoltabili sono fruibili in streaming da browser desktop e mobile e scaricabili dalle maggiori piattaforme audio: Spotify, iTunes, Amazon, SoundCloud, Spreaker e naturalmente sulla piattaforma gratuita Gli Ascoltabili.