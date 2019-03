Spazio: l’ASI partecipa ad “Eureka! Roma 2019”, manifestazione dedicata alla divulgazione scientifica

La primavera capitolina si tinge di scienza: il Dipartimento Attività Culturali del Comune di Roma lancia l’edizione 2019 di Eureka!, il progetto di divulgazione scientifica promosso dalle Biblioteche di Roma, che si terrà dal 21 marzo al 21 maggio in varie sedi. Il progetto si inserisce nel contesto dell’iniziativa ‘Roma: città dell’intelligenza’.

L’Agenzia Spaziale Italiana prenderà parte all’iniziativa, organizzando una serie di conferenze su tematiche tecnico-scientifiche di grande attualità, come, ad esempio, la conquista della Luna, di cui quest’anno ricorre il cinquantenario, l’acqua su Marte e le coltivazioni nello spazio.

Gli incontri previsti sono otto e sono programmati in un arco di tempo compreso tra il 23 marzo e il 21 maggio 2019. I relatori ASI saranno affiancati da esperti di altri enti coinvolti nel progetto.

Di seguito si riporta l’elenco degli incontri, che si terranno tutti a Roma.

23 marzo: “Orti spaziali e alimentazione all’orto botanico”

Relatori: Rita Carpentiero (ASI), Giorgio Boscheri (Thales Alenia Space) ed Eugenio Benvenuto (ENEA). Modera: Giulia Bonelli (ASI).

26 marzo: “Il neutrino che veniva dal buco nero”

Relatori: Patrizia Caraveo (INAF) e Paolo Giommi (ASI). Modera: Manuela Di Dio (ASI).

6 aprile: “Nanosatelliti, piccolo grande mondo”

Relatori: Vinncenzo Pulcino (ASI) e Stefano Federico (ISAC-CNR). Modera: Manuela Di Dio (ASI).

9 aprile: “La scoperta dell’acqua salata su Marte”

Relatori: Enrico Flamini (Università di Chieti, past Chief Scientist dell’ASI) e Francesca Altieri (IAPS). Modera: Marco Galliani (INAF).

11 aprile: “Il Cosmo come rivelazione”, con presentazione del libro “Il Cosmo come rivelazione. Una nuova storia sacra per l’umanità” AA.VV., ed. Gabrielli

Relatori: Piero Benvenuti (Commissario straordinario dell’ASI) e Chiara Fanti: Modera: Francesco Rea (ASI, Responsabile Unità Realzioni Esterne e URP).

4 maggio: “Missione Luna”, presentazione del libro di A. Mortarino edito in collaborazione con ASI, ed. Libreria geografica;

Relatori: Alessandro Mortarino (autore) e Francesco Rea (ASI).

10 maggio: “La Luna che verrà”

Relatori: Marino Crisconio (ASI), Laura Di Renzo (Università di Tor Vergata) e Federico Massobrio (Thales Alenia Space). Modera: Manuela Proietti (ASI).

21 maggio: “Anatomia dell’allunaggio”

Relatori: Mauro Canali (storico) e Roberto Vittori (astronauta). Modera: Francesco Rea (ASI).