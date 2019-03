Spazio: il Canada collaborerà al progetto Lunar Gateway della NASA

Il Canada parteciperà al progetto internazionale della NASA Lunar Orbital Platform-Gateway, che ha lo scopo di costruire una struttura spaziale orbitante intorno alla Luna: lo ha reso noto il primo ministro Justin Trudeau.

Il progetto guidato dagli Stati Uniti è concepito come la prossima fase per l’esplorazione dello spazio umano e un potenziale trampolino di lancio per una missione umana su Marte.

“I nostri alleati vogliono che siamo i loro partner in questa missione lunare“, ha spiegato Trudeau. “Così oggi ci stiamo facendo avanti, il Canada andrà sulla Luna.“