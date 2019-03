Spazio, capsula Crew Dragon: la Russia si congratula con Nasa e SpaceX

Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, si e’ congratulato con l’amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine, e il fondatore di SpaceX, Elon Musk, per il successo del volo test della capsula Crew Dragon. “Cari colleghi, Jim Bridenstine e Elon Musk, a nome di Roscosmos vi faccio le mie congratulazioni per il successo del primo volo test della nuova capsula”, ha scritto Rogozin sull’account Twitter in inglese. “La creazione di un sistema di trasporto spaziale alternativo per i voli verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) garantira’ sicurezza e stabilita’ al lavoro congiunto sull’Iss”, ha continuato in un secondo tweet, auspicando un “ulteriore sviluppo della collaborazione internazionale nello Spazio”.