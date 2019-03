Spazio, il commissario Benvenuti: “imminente” la nomina del nuovo presidente ASI

“La nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione è imminente. Credo che già dalla prossima settimana la posizione del Comint sia acquisita e quindi si possa definire e formulare il decreto di nomina dei nuovi organi. Penso che entro una quindicina di giorni ci sarà il cambio“: lo ha dichiarato il commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, Piero Benvenuti, in occasione dell’incontro con la stampa per illustrare le prossime tappe di avvicinamento alla ministeriale Esa in programma il prossimo novembre e presentare il nuovo logo dell’ASI. “La commissione di esperti ha presentato al ministro Bussetti la short list per la presidenza. Da questa cinquina il ministro proporrà al Comint il nome del presidente, credo che avverrà in tempi brevi, forse già la prossima settimana“.