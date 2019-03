Spazio: “E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega, porterà in orbita PRISMA”

“E’ prossimo il primo lancio del 2019 del Vega: il lanciatore leggero di Arianespace porterà in orbita il satellite di osservazione della Terra Prisma per conto di Asi il 21 marzo. E’ il nostro terzo volo quest’anno“: lo ha scritto su Twitter il CEO di Arianespace, Stéphane Israel, confermando quindi la data di lancio del satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Il lancio programmato dalla base Spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese, alle 22:50 ora locale, quando in Italia saranno le 02:50:35 del mattino di venerdì 22 marzo.

Arianespace riferisce che “il lanciatore Vega e il satellite Prisma sono in perfette condizioni” confermando la data di partenza della missione.