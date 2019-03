Spazio: il Pentagono spenderà 2 miliardi in 5 anni per la “Space Force”

Il Pentagono prevede di spendere 2 miliardi di dollari in 5 anni per creare la “Space Force“: la cifra è emersa dalla proposta legislativa del Dipartimento della Difesa per la creazione del 6° ramo militare statunitense, inviata mercoledì al Congresso e che include anche i piani di trasferimento di 15mila persone del dipartimento verso il nuovo comando, che rientrerà sotto l’Aeronautica.

A giugno scorso il presidente Trump ha ordinato al Pentagono di creare la “Space Force” come ramo separato dell’esercito e poche settimane fa ha firmato una direttiva per inserirlo sotto la competenza dell’Aeronautica.