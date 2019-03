Spazio: Pisa celebra i 50 anni dell’uomo sulla luna con una mostra

Per i 50 anni dal primo uomo sulla luna, Palazzo Blu e National Geographic presentano ‘Explore. Sulla Luna e oltre’, la mostra primaverile allestita nel museo pisano dal 22 marzo al 21 luglio, un affascinante percorso tra le meraviglie e i misteri dell’universo attraverso una raccolta di foto simbolo, modelli, video ed esperienze immersive e interattive grazie alle quali ripercorrere le tappe principali del viaggio dell’uomo nello spazio.

L’esposizione, inedita e curata da National Geographic, con la collaborazione speciale dell’Agenzia Spaziale Italiana, è un viaggio segnato da idee visionarie, successi, insuccessi e personaggi che hanno scritto la storia. Da Yuri Gagarin a Neil Armstrong, alla prima donna nello spazio, Valentina Terèkova fino alla cagnetta Laika.

La mostra di Palazzo Blu, spiega una nota dei promotori, “conduce alla scoperta della Stazione Spaziale Internazionale, che rappresenta l’avamposto umano nello spazio: un ambiente a gravità zero in orbita attorno alla Terra e che in circa due decenni ha ospitato a bordo più di 200 astronauti provenienti da 18 nazioni”. La mostra, infine, è un invito a interrogarsi su cosa riservera’ il futuro delle esplorazioni, oggi che è sempre più insistente il progetto delle prime colonie umane su Marte e sulla Luna.