SpazioCinema in ASI: in programma “113 Degrees” e “Conversazioni Atomiche”

Torna la rassegna cinematografica #SpazioCinema dell’Agenzia Spaziale Italiana con un doppio appuntamento. Il prossimo 29 marzo 2019 verranno proiettati, presso l’auditorium della sede dell’ASI in via del Politecnico snc, il cortometraggio ‘113 Degrees’ ed il docufilm ‘Conversazioni Atomiche’.

“113 Degrees” è un cortometraggio del 2013. La storia racconta di Francesca e Joe, due astronauti diventati amanti e rinchiusi nella loro piccola astronave, la Terra è una realtà lontana: tutto ciò che vogliono è proprio qui, ma li missione sta per finire e la moglie di Joe lo sta aspettando a casa. Pensando che lo perderà, Francesca prende misure disperate, portando a conseguenze terribili e non intenzionali.

“Conversazioni Atomiche” è un documentario del 2018 che sperimenta un modello di divulgazione scientifica appassionato e personale, dove lo stesso autore e il suo riluttante operatore di ripresa Nicholas si intrufolano in realtà scientifiche come l’acceleratore di particelle di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, l’Interferometro Virgo all’Osservatorio astronomico di Campo Imperatore, per scoprire la quotidianità di chi non smette mai di farsi domande.

L’evento è aperto al pubblico, fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala. L’ingresso è previsto per le ore 20.00 e l’inizio della proiezione alle ore 21.00. Seguirà dibattito con Matilde Barbagallo, produttrice del corto, Felice Farina, regista del docufilm e Fernando Ferroni, Presidente dell’INFN.