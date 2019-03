Tartufi: ‘Truffleland’ è il nuovo modo per aumentare la produzione

Cinquantamila piante tartufigene già messe a dimora e 120mila in arrivo. Crescono i numeri di Truffleland, il progetto lanciato nel 2018 da Urbani Tartufi che mette a disposizione di aspiranti tartuficoltori e agricoltori un sistema di business ‘chiavi in mano’, grazie a una nuova tecnica brevettata che assicura una micorizzazione al 70% (la più alta concentrazione di spore fruttifere rispetto alla media europea di mercato) e ampie possibilità di raccolto. Un’occasione per rilanciare l’agricoltura, ridare vita ai territori incolti e sostenere la biodiversità attraverso il rilancio di una filiera sostenibile e di qualità. L’iniziativa nasce dall’inventiva imprenditoriale di Urbani Tartufi, leader mondiale di mercato con il 67% di market share, con un giro d’affari di 60 milioni di euro, è un’azienda di famiglia giunta alla sesta generazione, che si è assunta la responsabilità di aumentare la produzione italiana del tartufo attraverso la messa a punto di un sistema completo per sopperire al calo di tartufi degli ultimi ( -20% secondo i dati Centro Nazionale Studi Tartufo 2018). Chiunque abbia un terreno adatto alla tartuficoltura troverà in Truffleland un innovativo modello imprenditoriale, appassionante e redditizio.

Basta visitare Truffleland e scegliere tra una vasta selezione di piante adatte alla tartuficoltura da poter far crescere nel proprio campo. In 5-8 anni, le piantine diventeranno alberi adatti ad ospitare tra le loro radici il prezioso tartufo rendendo al proprietario fino a 100 volte in più rispetto alle coltivazioni tradizionali. Le stime di Urbani Tartufi indicano un guadagno annuale fino ai 30 mila euro netti per ettaro, per una durata di 20/25 anni, con costi gestionali inferiori a quelli di un campo di grano. Questi guadagni saranno possibili grazie alla disponibilità di Urbani ad acquistare il raccolto al prezzo corrente di mercato. Con Truffleland Urbani Tartufi accompagna così gli agricoltori dalla semina della pianta alla vendita del prodotto. I tecnici Truffleland hanno il compito di verificare l’idoneità del terreno, realizzarne l’impianto e seguirne la crescita. Il supporto viene assicurato anche negli anni successivi, fino alla raccolta dei preziosi tartufi. Truffleland fonde le nuove tecniche dell’agricoltura di precisione e delle smart farm a quelle tradizionali di un mestiere centenario. Nelle piantagioni Truffleland vengono inseriti dei microchip che aiutano a monitorare ogni fase del processo produttivo e che saranno utili in futuro per studiare perché alcune piante producano più tartufo e altre meno. Quando i tartufi saranno pronti per essere raccolti, Truffleland metterà a disposizione anche cani già addestrati, come il Grifo Nero Valnerino, una perla tutta italiana nella ricerca del tartufo e un’app – disponibile a breve – che permetterà di monitorare le fasi di crescita della piantagione.