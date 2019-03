Please wait...

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli , a margine di un’iniziativa a Firenze, ha reso noto che la prossima settimana verrà presentato un decreto legge per il Molise e per Catania, per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto di agosto e dicembre 2018: la prossima settimana il provvedimento dovrebbe essere emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

