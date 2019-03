Terremoto, scosse tra Marche e Abruzzo: paura e scuole chiuse a Grottammare, a Fermo “garantito il servizio scolastico”

A seguito dello sciame sismico e del terremoto magnitudo 3.6 verificatosi al largo della costa delle Marche, le scuole sono state chiuse a Grottammare (Ascoli Piceno): il sindaco Enrico Piergallini ha disposto la sospensione delle lezioni, l’evacuazione delle scuole e sopralluoghi immediati in tutte le strutture pubbliche in seguito all’ultima forte scossa che ha fatto scattare il Piano di emergenza nel territorio. Le verifiche sono in corso.

L’evento delle 10:55 è stato avvertita in tutta la città di Grottammare tanto che è stato evacuato anche il Municipio.

Molte persone hanno lasciato gli edifici per riversarsi in strada.

Anche a Fermo il terremoto è stato avvertito ma in maniera più lieve: le scuole restano aperte, ha precisato il sindaco Paolo Calcinaro sui profili social e con una nota. “Il Comune di Fermo continuera’ a garantire il servizio scolastico, ivi compreso il servizio mensa, a tutti gli alunni. Ovviamente genitori e famiglie che ritengono di voler prelevare il proprio figlio per maggiore serenita’ dello stesso, potranno farlo in qualsiasi orario presso ogni singolo plesso. Si ringrazia la cittadinanza per il consueto spirito collaborativo“.