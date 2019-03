Terremoto Marche, l’INGV: “numerose scosse in zona a media pericolosità, già colpita da eventi di magnitudo superiore a 5”

Alle ore 10:55 italiane del 28 marzo 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 3.6 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV a largo della Costa Marchigiana Picena ad una profondità di 8 chilometri.

L’evento è stato localizzato ad una decina di chilometri di distanza dalla costa tra le province di Fermo e Ascoli Piceno. In tabella i comuni entro 20 km dall’epicentro.

In quest’area, riporta l’INGV, “dalla serata di ieri sono stati localizzati numerosi eventi sismici prima dell’evento delle 10:55 di questa mattina. In totale, alle ore 13:00, sono una quindicina i terremoti verificatesi, 4 di questi hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale di 3.0“.

DATA E ORA ( ITALIA ) MAG NITUDO ZONA PROFONDITÀ LATITUDINE LONGITUDINE 2019-03-28 10:55:36 ML 3.6 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 8 43.09 14.03 2019-03-28 10:22:26 ML 3.1 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 11 43.06 14.07 2019-03-27 23:03:50 ML 3.1 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) 19 43.09 14.06 2019-03-27 21:59:18 ML 3.1 Costa Marchigiana Fermana (Fermo) 11 43.12 13.97

L’area, spiegano gli esperti sul blog INGVterremoti, “è in una zona considerata a media pericolosità sismica, come è mostrato dal modello di pericolosità per il territorio nazionale“.

La sismicità storica dell’area “riporta alcuni eventi di magnitudo stimata (Mw) compresa tra 5.1 e 5.2 nel 1882 (a sud verso San Benedetto del Tronto) e nel 1987 (a nord nell’area di Porto San Giorgio)“.

“Come si evince dalle mappe presenti nell’EarthQuake Report, l’evento sismico di questa mattina è stato quello più risentito della sequenza iniziata nella serata di ieri. In particolare dalla Mappa del risentimento sismico in scala MCS elaborata a partire dai questionari online dal sito http://www.haisentitoilterremoto.it vengono evidenziati risentimenti fino IV grado MCS in alcune località della Costa tra le province di Ascoli e Fermo“.