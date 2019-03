Terremoto: torna agibile Villa Castelli a San Severino Marche

Torna agibile, dopo un intervento di restauro conservativo da 140mila euro seguito alle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, villa Castelli, una delle dimore storiche del territorio di San Severino Marche.

Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’ordinanza con la quale aveva dichiarato l’edificio non utilizzabile. Revocate anche altre ordinanze di inagibilita’ riguardanti una palazzina composta da quattro abitazioni in via Raffaello Sanzio e un immobile con annesse pertinenze, in localita’ San Pacifico.

Nel primo caso i lavori sono stati finanziati con 135mila euro; nel secondo le opere hanno usufruito di un contributo di 65mila euro.