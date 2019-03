Toyota e Jaxa insieme per la Luna

Toyota e Jaxa insieme per una missione con obiettivo Luna. Lo ha dichiarato in una nota stampa l’agenzia giapponese aggiungendo è che la collaborazione riguarderà lo sviluppo di un rover. Il progetto, rappresenterà la seconda esperienza nel campo per la Toyota, che ha già contribuito alla costruzione di Kirobo, il robot- astronauta inviato nel 2013 sulla Stazione Spaziale Internazionale nell’ambito di uno studio sul rapporto uomo-robot.

I dettagli della missione lunare, – spiega Fulvia Croci per Global Science – non sono ancora stati resi noti ma secondo l’agenzia di stampa Jiji Press, Toyota e Jaxa lavoreranno insieme per la realizzazione un sistema ottimale per la mobilità da inserire all’interno del veicolo. Lo sviluppo di nuove missioni con obiettivo Luna, stanno attirando sempre di più l’interesse e le risorse di molte tra le principali agenzie spaziali mondiali. Solo per citarne alcune, il rover cinese Chang’è-4 che per primo ha messo piede sul lato nascosto della Luna e la Nasa che continua ad aggiungere tasselli al progetto Lunar Gateway, una stazione spaziale in orbita cislunare che servirà da trampolino di lancio per le missioni sulla superficie del satellite e più in là, su Marte.

Finora, solo Russa, Usa e Cina hanno affrontato i 384.000 chilometri che separano la Terra dalla Luna, facendo atterrare veicoli sulla sua superficie. L’ultimo a tentare l’impresa, è stato Israele che ha lanciato Beresheet, il primo lander privato che tenterà un atterraggio sul nostro satellite, il prossimo 11 aprile.