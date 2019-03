Trentino: intervento del Soccorso Alpino per aiutare turista incinta

Intervento del Soccorso alpino in Trentino nella notte: una turista romana incinta stava soggiornando con il compagno in un rifugio d’alta quota sopra Folgarida, in val di Sole, quando ha cominciato ad accusare dolori. Giunta la telefonata al “112”, il soccorso alpino ha accompagnato il personale sanitario da Folgarida fino allo chalet lungo le piste, con la motoslitta. Dopo le prime cure sanitarie, la 36 enne è stata posta sulla barella e portata in motoslitta fino a Folgarida, dove è stata consegnata all’ambulanza per il trasporto all’ospedale di Cles.