Trentino: 2 escursionisti recuperati dal Soccorso Alpino sul Monte Altissimo

Intervento del Soccorso Alpino sul Monte Altissimo, in Trentino: tratti in salvo 2 giovani escursionisti.

Un ragazzo e una ragazza della provincia di Verona stavano salendo a piedi con il cane dal rifugio Graziani a Malga Campei. Tra malga Campo e Malga Campei si sono trovati a dover attraversare una lingua di neve e ghiaccio senza ramponi. Impossibilitati a proseguire, hanno chiamato il Numero Unico per le emergenze 112: una squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto i due escursionisti, grazie alle coordinate gps, salendo per un tratto di strada con il quad e proseguendo poi a piedi. I soccorritori hanno dotato di ramponi i due ragazzi e con una corda li hanno guidati lungo la lingua di ghiaccio e neve, per poi accompagnarli, incolumi, a valle. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Brentonico.