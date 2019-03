Trivelle, Emilia Romagna: “Scelta del Governo sbagliata, cambi rotta”

Dalla piazza di Ravenna, dove si sono date appuntamento 2.500 persone, intervenute alla manifestazione nazionale ‘Per l’energia italiana-Accendiamo il buon senso’, promossa da 11 organizzazioni imprenditoriali e sindacali “si leva forte la richiesta di difendere i lavoratori, le imprese del settore energetico e l’ambiente” e un invito perché “il Governo cambi rotta” sul blocco delle attività estrattive, perché “una strada nuova è possibile”.

A sostenerlo, a margine della manifestazione, è il sindaco della città romagnola, Michele de Pascale. “Un grazie di cuore alle associazioni delle imprese e ai sindacati – osserva – che insieme, questa mattina, hanno organizzato qui a Ravenna una manifestazione nazionale per cercare di convincere il Governo che un’altra strategia energetica e’ possibile. Non si devono contrapporre o diversi settori che si occupano di energia in Italia – aggiunge -: abbiamo bisogno di una transizione energetica sicura, abbiamo bisogno di investire sia nelle rinnovabili che in quelle attività estrattive sicure , ambientalmente compatibili che si possono svolgere qui in Italia”.

A giudizio di de Pascale, che ricopre anche la carica di presidente della Provincia di Ravenna, “la soluzione non è girarsi dall’altra parte, diminuire la produzione italiana per importare maggiore energia dall’estero. Ambiente, energia, lavoro, possono e devono stare insieme: ammettere di avere sbagliato, trovare una soluzione diversa, darci una visione complessiva non è un segno di debolezza – conclude – ma sarebbe il segno di avere una visione per il futuro e quindi siamo anche ottimisti che il Governo possa cambiare idea“.