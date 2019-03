Turismo, ITB Berlino: promozione del prodotto turistico enogastronomico della Calabria, plauso del Ministro Centinaio

In occasione di ITB Berlino, nel corso della prima giornata di manifestazione, lo spazio dedicato alla Calabria all’interno dello stand Enit ha ricevuto la visita del Ministro Gian Marco Centinaio, che ha espresso parole di elogio per il lavoro che sta facendo la Regione Calabria per la promozione del prodotto turistico enogastronomico, che si integra nell’offerta degli altri prodotti turistici regionali.

Il 7 marzo si è tenuta invece, presso Piazza Italia, la prima delle due conferenze stampa organizzate dalla Regione per il pubblico di operatori, giornalisti e visitatori della fiera berlinese: la Calabria, patria della dieta mediterranea, ha presentato al fianco del Presidente Enit Giorgio Palmucci e del Direttore Esecutivo Enit Giovanni Bastianelli, il “Secondo Meeting Internazionale sulla Dieta Mediterranea”, fortemente voluto dal Presidente Oliverio, previsto per i prossimi mesi insieme al nuovo testimonial, lo chef anti-spreco Francesco Mazzei. Un evento che già nella prima edizione ha radunato rappresentanti del mondo scientifico, giornalistico ed enogastronomico di fama internazionale. Un mercato importante, quello tedesco, basti pensare che per la stagione 2019 i due primi tour operator tedeschi stanno aprendo due resort in Calabria, uno sul Tirreno e uno sullo Ionio, per un totale di oltre 2500 posti letto, costruiti proprio sugli standard tedeschi.

Un’altra conferenza stampa è stata infatti dedicata alla presentazione del progetto Truly Calabria, promosso dalla Camera di Commercio Italiana a Berlino, che riguarda i settori del turismo e del food. Si tratta di un progetto cofinanziato, con fondi PAC dalla Regione Calabria, in esecuzione degli indirizzi strategici per l’internazionalizzazione, piano esecutivo 2018: sono intervenuti Gina Aquino, Dirigente del Dipartimento Internazionalizzazione, che ha esposto le finalità del progetto nel più’ ampio contesto delle attività messe in campo dal Presidente Oliverio a sostegno delle imprese, Rodolfo Bova, per il Dipartimento Turismo, che ha presentato i percorsi turistici della Regione Calabria e la rappresentante di ITKAM per presentazione del progetto Truly Calabria e delle sue milestones. In conferenza è intervenuto inoltre Robin Wilbertz, Direttore del prodotto Italia del TO Tui Germania che ha portato una significativa testimonianza sugli investimenti fatti da Tui Calabria per il 2019 con il progetto Magic Life che prevede la gestione del più grande resort calabrese con 641 camere a Pizzo Calabro.

Al termine della conferenza, molto partecipata, si è svolta una degustazione di prodotti dell’eccellenza enogastronomica calabrese.