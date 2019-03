TV, Rai Storia: a “Passato e Presente” la nascita del Partito Popolare Italiano

18 gennaio 1919: in un albergo romano, alcune persone riunite attorno a don Luigi Sturzo danno vita al Partito Popolare. Per la prima volta i cattolici italiani, hanno un loro partito di riferimento. A “Passato e Presente” in onda domenica 10 marzo alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli con il professor Nicola Antonetti ricostruiscono l’evento destinato a rivoluzionare il quadro politico italiano. Spaventata dall’avanzata del partito socialista, la gerarchia ecclesiastica ha rimosso il “non expedit”, la disposizione di Pio IX affinché i cattolici non partecipassero alla vita politica, una protesta contro lo Stato Italiano per la perdita del potere temporale e la mancata indipendenza della Santa Sede. Il nuovo partito otterrà ottimi risultati alle elezioni, ma avrà vita breve. Nel 1926 il fascismo lo metterà fuori legge e il suo fondatore, don Luigi Sturzo, sarà costretto prima alle dimissioni e poi all’esilio.