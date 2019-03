TV, RAI1: domani a “Che Fuori Tempo Che Fa” ospite l’astronauta Paolo Nespoli

La nuova puntata di “Che Fuori Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, andrà in onda domani alle 23.30 su Rai1: l’apertura di programma sarà affidata alla consueta copertina di Maurizio Crozza.

In studio sarà ospite Umberto Tozzi che quest’anno festeggia i 40 anni dall’uscita del suo singolo “Gloria”. In collegamento ci sarà Raf, al tavolo il pilota Max Biaggi e l’ex astronauta e ingegnere militare Paolo Nespoli.

Nespoli è stato nell’Esa per 27 anni ed ha partecipato a 3 missioni spaziali.