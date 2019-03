TV, RAI1: “Il nome della rosa”, 2° appuntamento con la serie tratta dal libro di Umberto Eco

Dopo il grandissimo successo della prima puntata, lunedì 11 marzo Rai1 manda in onda la seconda parte de “Il nome della rosa” con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, con Sebastian Koch, James Cosmo, Antonia Foteras e con Michael Emerson e la regia di Giacomo Battiato.

In questa puntata: Adso è stato vittima di una droga, uno degli stratagemmi per fermare i visitatori indesiderati della biblioteca. Mentre Guglielmo prosegue le indagini, Adso non riesce a resistere al fascino della ragazza occitana e fugge di nuovo nella foresta per incontrarla. All’abbazia, nel frattempo, Guglielmo riesce a decifrare il codice di Venanzio. Ma ecco arrivare la delegazione papale, guidata da Bernardo Gui, che appena vede Guglielmo lo saluta con uno sguardo di sfida. I due si conoscono dai tempi dell’Inquisizione. L’odio che si legge negli occhi di Bernardo non promette niente dì buono…