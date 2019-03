TV, RAI3: a “Tutta Salute” si parlerà di fegato grasso, surgelati, alimenti e farmaci

Nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 11 marzo alle 10.40 su Rai 3, si parlerà di fegato grasso, spesso legato a problemi di sovrappeso e obesità. Cosa si può fare? Lo dirà il professore Massimo Colombo, ordinario di gastroenterologia dell’Università di Milano e direttore del Centro Ricerca Fegato Traslazionale dell’Ospedale Humanitas di Milano, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Alcuni alimenti possono modificare in modo rilevante l’effetto di alcuni farmaci particolari e, a volte, anche inibirne l’efficacia, provocando severi effetti collaterali. Spiegherà come evitare il problema, la dottoressa Carla Bruschelli, medico di base della Asl Roma 1.

E’ vero che il pesce surgelato nasconde meno insidie di quello fresco? La verdura perde le sue proprietà sottoposta a basse temperature? Farà chiarezza il professor Marcello Marcelli, docente di nutrizione clinica dell’Università di Tor Vergata di Roma, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.