TV, RAI3: “Kilimangiaro”, dalla Florida la campionessa di paracadutismo Roberta Mancino

Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 10 marzo alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich l’ingegnere Fabio Dalmonte per conoscere le barriere che salvano i fiumi dalla plastica, la biologa marina Mariasole Bianco e Stefania Morra di Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit, per conoscere alcuni loro progetti. In collegamento dalla Florida la campionessa di paracadutismo Roberta Mancino.

Prosegue il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Greccio nel Lazio. Seconda puntata delle avventure dei torinesi Danilo Ragona e Luca Paiardi in giro per il mondo, i due viaggiatori in “carrozzina” che in questa puntata saranno a Ladakh in India, mentre Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre tornano in Nuova Zelanda con i loro “viaggi al rallentatore”. Ultimo appuntamento della cuoca Rosa in Cina. Con il linguista Giuseppe Antonelli si intraprenderà un “viaggio letterario” tra le parole dei noir di Antonio Manzini dedicati al vicequestore Rocco Schiavone. Spazio all’attualità con “Diario del mondo” e il giornalista Davide De Luca di Pagella Politica per scoprire che cos’è il “fact-checking”.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcune “danze nel mondo” e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica un viaggio negli Stati Uniti visti dall’alto, Alby in Francia, Monaco di Baviera, le spiagge della Malaysia, la provincia di Medellín in Colombia, i vulcani della Costa Rica e le Isole Cayman.