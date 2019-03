TV, RAI5: “Di là dal fiume e tra gli alberi”, il porto di Palermo

“Panormos”, città tutto porto. Così l’avevano ribattezzata gli antichi greci, perché il mare allora si insinuava all’interno delle abitazioni rendendola un approdo naturale. Eppure nel tempo, Palermo sembra aver voltato le spalle al mare. Il nuovo episodio della serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli alberi”, in onda domenica 10 marzo alle 22.05 su Rai5, percorre un itinerario da costa a costa all’ombra del monte Pellegrino e va alla scoperta delle molte storie che quella striscia di mare custodisce. Come quella di Angela che sulle sue spalle porta il peso degli uomini col suo mestiere di scaricatrice di porto; oppure quella di Peppino, lupo di mare, che sussurra alle onde la “Preghiera del marinaio”; o ancora quella di Carmela che le onde le sfida per riempire di pesce la barca, mentre nella pancia della sua, Giovanni ha scelto di vivere. Ognuno di loro ci accompagna per un tratto del nostro cammino, e ci svela con il proprio sguardo una città insolita dove l’acqua è protagonista assoluta. Un programma di Marco Melega e Vittorio Rizzo e di Michele Alberico, Gianfranco Anzini, Monica Ghezzi, Lucrezia Lo Bianco, Federico Lodoli, Giuseppe Sansonna, Vincenzo Saccone.