Uecoop: 8 italiani su 10 preoccupati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici

“Quasi 8 italiani su 10 (77,5%) sono molto o abbastanza preoccupati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici“: è quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Eurispes in riferimento agli ultimi dati Istat che mostrano un incremento del 2,3% degli investimenti ambientale delle imprese industriali fino a 1.437,3 milioni di euro. “Esiste nella società italiana uno zoccolo duro a forte sensibilità green che si mantiene costante negli ultimi dieci anni – spiega Uecoop – anche se nello stesso periodo aumenta di quasi il 6% la quota di chi invece non lo ritiene un problema di cui preoccuparsi. In questo contesto – rileva Uecoop su dati Istat – la crescita degli investimenti per l’ambiente è sostenuta in particolare dalle imprese di piccola e media dimensione (+12,9%). Una dinamica che riguarda sempre più il mondo cooperativo che impiega risorse in mezzi di trasporto più ecologici (ibridi o a basso tasso di inquinamento) oppure in progetti imprenditoriali che vanno dal riciclo dei materiali alla difesa dell’ambiente fino agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.”