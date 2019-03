All’Università Ca’ Foscari di Venezia, il primo PhD in Scienze Polari

Artide e Antartide sono aree vulnerabili quanto cruciali per la vita sul pianeta. Studiare e comprenderle ha un valore non solo scientifico, ma anche strategico. Per questo Ca’ Foscari lancia il dottorato di ricerca in Scienze Polari, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Università Milano-Bicocca e l’Università di Pisa. Sono coinvolti il Programma nazionale per le ricerche in Antartide e il Programma di ricerche in Artico.

Primo in Italia, tra i pochi al mondo, il programma formerà scienziati in grado di comprendere come gli impatti dei cambiamenti climatici in corso abbiano effetto sulle aree polari e come queste reagiscano di conseguenza.

“Le regioni polari e le aree di alta quota del pianeta come il plateau tibetano, l’Himalaya, le Alpi e le Ande rappresentano i tre poli del sistema di raffreddamento del nostro pianeta e sono un osservatorio scientifico di inestimabile valore – spiega il professor Carlo Barbante, ideatore del nuovo programma di dottorato – La ricerca polare, oltre ad essere un insostituibile volano della collaborazione scientifica internazionale, ha avuto ed avrà un crescente ruolo strategico per il Paese, consentendo all’Italia l’adesione al Trattato Antartico prima e più recentemente di sedere come osservatore permanente nel Consiglio Artico”.

Ca’ Foscari ha appena aperto il bando unico per tutti i dottorati cafoscarini (www.unive.it/dottorati). Fino al 10 aprile sarà possibile candidarsi e partecipare alle selezioni per i 14 dottorati del 35° Ciclo (anno accademico 2019/2020), per i quali sono a disposizione 98 borse di studio, molte finanziate da aziende, enti di ricerca e importanti progetti di ricerca europei.

Il bando vale complessivamente 7,5 milioni di euro tra borse triennali e quadriennali. Ben 7 dottorati si svolgono interamente in inglese, 9 sono i dottorati ‘internazionali’, in partnership con altre prestigiose università estere, come l’Alpen-Adria-Universität Klagenfurt per il dottorato in Italianistica.

Sono 8 i dottorati ‘industriali’, grazie ai quali possono accedere al dottorato i dipendenti di enti e aziende che vogliono investire nell’alta formazione del loro personale. Si tratta di Cimolai S.p.A, Microtec, Explora, Julia, l’IRCCS San Camillo e H-FARM.

Il bando è aperto per i dottorati in:

Diritto, Mercato e Persona in convenzione con l’ Astrakhan State University, Federazione Russa (Dottorato Internazionale);

Economia;

Filosofia e Scienze della Formazione in convenzione con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , Francia (Dottorato Internazionale);

Informatica in convenzione con la Masarykova Univerzita , Repubblica Ceca (Dottorato Internazionale) e con Cimolai S.p.A , Julia S.r.l. e Microtec S.r.l. (Dottorato Industriale);

Italianistica in convenzione con Alpen -Adria- Universität Klagenfurt, Austria (Dottorato Internazionale);

Lingue, culture e società moderne e Scienze del linguaggio in convenzione con la Sorbonne Université, Francia (Dottorato Internazionale), con l’ Univerza na Primorskem /Università del Litorale, Slovenia (Dottorato Internazionale) e con la Fondazione San Camillo – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, IRCCS (Dottorato Industriale);

Management in convenzione con H-FARM S.p.A. (Dottorato Industriale);

Scienza e gestione dei cambiamenti climatici in convenzione con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Dottorato in convenzione con Enti di ricerca);

Scienza e Tecnologia dei Bio e Nanomateriali in convenzione con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – CRO (Dottorato in convenzione con Enti di ricerca) e con Explora S.r.l. (Dottorato Industriale).

Scienze ambientali;

Scienze dell’Antichità in convenzione con l’Università degli Studi di Trieste e con l’Università degli Studi di Udine (Dottorato Interateneo );

Scienze Polari in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, INGV (Dottorato in convenzione con Enti di ricerca) e in partnership con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università di Pisa.

Storia delle Arti in convenzione con la State Institute for Art Studies of the Ministry of Culture of the Russian Federation, Federazione Russa (Dottorato Internazionale);

Studi sull’Asia e sull’Africa in convenzione con l’ Universität Heidelberg, Germania (Dottorato Internazionale).

Inoltre, Ca’ Foscari partecipa a due dottorati gestiti da altri atenei:

Chimica, dottorato interateneo con sede amministrativa all’Università degli Studi di Trieste

Studi storici, geografici, antropologici, dottorato interateneo con l’Università degli Studi di Padova (sede amministrativa) e l’Università degli Studi di Verona

Bando e informazioni: www.unive.it/dottorati