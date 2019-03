Urto frontale fra due treni nel comasco: 6 feriti

Due treni si sono scontrati frontalmente a bassa velocita’ tra Arosio (Como) e Merone (Como) e 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave. L’incidente e’ stato provocato dalla partenza con il rosso del macchinista del treno 1665 in partenza dalla stazione di Inverigo verso Canzo-Asso che ha poi bruscamente frenato, senza pero’ riuscire a evitare l’impatto con il treno 1670 che procedeva a bassa velocita’ nella direzione opposta, da Erba verso Milano.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica. La circolazione e’ stata sospesa sulla linea Milano-Asso tra Arosio e Merone ed e’ stato istituito un servizio di autobus. Trenord ha aperto un’inchiesta interna. Secondo le prime informazioni comunicate al Dipartimento della Protezione Civile, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte una settantina di persone in codice verde, oltre alle 4 in codice giallo.

E’ ancora sospesa la circolazione ferroviaria su linea Milano-Asso tra Arosio e Merone in seguito all’incidente tra due treni nella stazione di Inverigo, in provincia di Como. E’ la stessa Trenord a renderlo noto. In servizio vi sono autobus sostitutivi tra Arosio e Merone.