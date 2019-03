Vaccini: militare contrae epatite, risarcimento da 3 milioni di euro dal Ministero della Salute

Il tribunale di Catania ha condannato il ministero della Salute al risarcimento danni nei confronti di un militare che ha contratto l’epatite cronica durante le vaccinazioni precedenti alla partenza per una missione all’estero.

Secondo l’avvocato Silvio Vignera, difensore della parte ricorrente, il risarcimento complessivo ammonterebbe a circa 3 milioni di euro. La relazione prodotta dal consulente del giudice non mette in dubbio la sicurezza del vaccino, ma la tecnica di somministrazione plurima in tempi ristretti e senza adeguati controlli medici.