Vaccini obbligatori: oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola

Oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola con i vaccini obbligatori: domani, al suono della campanella, i bambini da 0 a 6 anni con la sola autocertificazione rimarranno fuori dall’aula, finché non saranno in regola.

Come noto, la legge Lorenzin prevede 10 vaccini obbligatori e l’esclusione dalla scuola dell’infanzia per i bambini non in regola (per quelli di elementari e medie scattano le multe): diventa pienamente operativa dopo una serie di rinvii, tra cui quello del Milleproroghe che spostava la scadenza dal settembre 2018 al 10 marzo 2019, per evitare il caos alla riapertura delle scuole dopo le vacanze.

Esclusa l’ipotesi di una nuova dilazione, nonostante l’uscita del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che mercoledì scorso aveva lanciato un appello alla collega Giulia Grillo: sarebbe opportuno, scriveva il vicepremier, “evitare traumi ai più piccoli” e pertanto bisogna “prevedere il differimento degli obblighi in scadenza al 10 marzo contenuti nella legge Lorenzin“. Nessuna apertura in merito è giunta dal Ministro Grillo.

Tutti, salvo casi eccezionali, dovranno dimostrare di essere coperti dalle 10 vaccinazioni obbligatorie a norma di legge: anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti Haemophilusinfluenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.