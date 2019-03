Il Ministero della Salute comunica che, essendo la scadenza ricaduta di domenica, il limite di proroga dell’autocertificazione per i vaccini scade oggi, lunedì 11 marzo. Scatteranno quindi da domani le misure che impediscono l’accesso agli asili ai bambini che non hanno consegnato il certificato di vaccinazione, oggi è quindi l’ultimo giorno utile per consegnare i certificati.