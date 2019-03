Velista in pericolo di vita a largo di Ladispoli: fondamentale la rapidità della Guardia Costiera

La richiesta di soccorso è pervenuta ieri pomeriggio alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Roma Fiumicino mediante numero blu 1530, da parte di una signora che ha riferito di suo marito in grave pericolo di vita con la propria imbarcazione da diporto in avaria e in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse. La Sala Operativa successivamente è riuscita a contattare telefonicamente il diportista che ha detto di trovarsi in acqua, con la propria unità capovolta.

La Capitaneria ha immediatamente disposto l’uscita della motovedetta Sar CP 836 che si e’ diretta rapidamente sul punto GPS segnalato dallo stesso naufrago con il proprio apparecchio telefonico, a circa 2 miglia al traverso di Torre Flavia, a Ladispoli. E nello stesso stesso tempo la Sala Operativa ha continuato a mantenere il contatto telefonico con il naufrago per tranquillizzarlo e infondergli coraggio.

La motovedetta arrivata prontamente sul posto ha recuperato a bordo il naufrago nonostante la presenza di pessime condizioni meteorologiche e si e’ diretta per il rientro nel porto di Fiumicino. Durante il trasferimento, al naufrago e’ stata fornita tutta l’assistenza necessaria per normalizzare la temperatura corporea utilizzando coperte termiche.

Ad attenderlo sulla banchina il Servizio sanitario che era precedentemente allertato dalla Capitaneria.