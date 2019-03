Venezia, il Carnevale e…il sesso: coppia insospettabile ‘beccata’ sotto il ponte Calatrava in un momento ‘hard’

Sarà lo spirito carnevalesco, oppure l’aria ‘frizzantina’ o ancora la magia di Venezia, ma né il freddo, né la scomodità del luogo, né il pericolo di essere visti da decine di turisti hanno fermato una coppia di veneti che ha deciso di consumare una notte di passione sotto il ponte Calatrava. Persino gli agenti della Polizia municipale di Venezia hanno assistito impassibili a tutta il lungo ‘cortometraggio’ che i due hanno messo in scena, dal vivo. La coppia di 36enni veneti è stata ora denunciata per atti osceni dopo essere stata sorpresa a consumare un rapporto sessuale completo sotto il ponte di Calatrava, a pochi passi del frequentatissimo piazzale Roma. Il tutto è avvenuto ieri notte, come testimonia il video che da ore gira di cellulare in cellulare, tra i veneziani.

I due, probabilmente sotto i fumi dell’alcol, si sono appartati sotto il ponte della Costituzione, progettato dall’archistar Santiago Calatrava. Hanno scelto come luogo del ‘misfatto’ un angolo transennato, chiuso da inferriate ma ben visibile per chi si trovava a passare ai piedi dell’imponente struttura. Lui è rimasto vestito, lei si è invece spogliata quasi completamente. Il rapporto è stato veloce, ma ad assistervi si è radunato un drappello di persone, inermi. I primi passanti hanno avvertito i vigili urbani che presidiano giorno e notte il terminal automobilistico della città. Finito lo spettacolino hard i due sono stati identificati e denunciati dagli agenti con l’aggravante della potenziale esposizione al passaggio di minori.

Il capo della Polizia municipale lagunare, Marco Agostini, ha commentato la vicenda su Facebook: “E’ vero che a Carnevale ogni scherzo vale ma così mi sembra esagerato“, aggiungendo anche di non aver voluto pubblicare il video della coppia, che ha rischiato l’arresto, solo “per decenza“.