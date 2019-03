Venezia: “gondolieri sub” per pulire la laguna

Di nuovo operativi i “gondolieri-sub“, lo scorso 10 febbraio si erano immersi nel rio dei Santi Apostoli a Cannaregio per rimuovere i rifiuti depositati sui fondali. Nella giornata di domenica 10 marzo, i volontari dell’Associazione gondolieri, coordinati dall’Amministrazione comunale, indosseranno muta maschera e bombole d’ossigeno per liberare il canale dai rifiuti che negli anni si sono accumulati. Gli pneumatici usati come parabordi sulle imbarcazioni vanno per la maggiore tra gli altri oggetti già recuperati vi sono passerelle dell’acqua alta, incarti, bottiglie, antenne, transenne e perfino un bidet.

L’operazione, resa possibile grazie a una convenzione sperimentale tra l’Associazione gondolieri e Ca’ Farsetti, l’operazione avrà inizio alle 8 di mattina e si concluderà verso le 13 circa “durante le immersioni il traffico acqueo a motore sara’ interdetto per motivi di sicurezza, mentre le gondole in servizio negli stazi circostanti il ponte dei Santi Apostoli potranno transitare senza problemi meno che nella parte di rio occupata dagli operatori“. Per ridurre i disagi alla circolazione e’ stata scelta una fascia oraria meno trafficata e sara’ anche autorizzata per tutti i natanti la circolazione a doppio senso di marcia in rio di Noale. Per presidiare le operazioni saranno presenti gli agenti della Polizia Locale, mentre in zona stazionerà un’imbarcazione di Veritas per caricare i rifiuti ingombranti mano a mano recuperati. Durante la scorsa uscita, a costo zero per il Comune, i sommozzatori hanno “fatto il pieno” di rifiuti.