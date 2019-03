Vento forte in Valle d’Aosta: camion si ribalta sulla SS26

A causa di un mezzo pesante ribaltatosi per il forte vento, la statale 26 “della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet.

La circolazione in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla A5 o lungo le regionali 45 e 33-Col de Joux con prosecuzione per Chatillon.