Vesuvio: volontari in campo per ripulire 3 km di strada

Il tratto di circa 3 km tra Trecase e Boscotrecase, nel napoletano, è stato ripulito da decine e decine di volontari nell’ambito di un’iniziativa promossa da diverse associazioni vesuviane lungo via Panoramica, la strada pedemontana che costeggia l’area demaniale del parco nazionale.

In campo i volontari di Primaurora, Zero Waste Italy, Mamme Vulcaniche, Lets do IT, gli scout di Trecase e il comitato cittadino di Boscotrecase: tanti i rifiuti recuperati. In alcuni tratti sono state individuate vere e proprie microdiscariche che tante persone, armate di rastrelli, pale e guanti hanno raccolto, differenziando quando possibile.