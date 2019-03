Viaggi & Turismo: a Tokyo tutto pronto per la 15ª edizione dello Spring Festival

La primavera è la stagione della gioia e della rinascita e quale modo migliore per celebrarla se non con un festival musicale? A Tokyo è tutto pronto per la 15ª edizione dello Spring Festival, una serie di concerti ospitati da strutture d’eccezione nell’area di Ueno. Dal 15 marzo al 14 aprile 2019, gli amanti della musica classica e lirica avranno la possibilità di assistere alle performance di artisti e orchestre provenienti da tutto il mondo in location uniche come lo Ueno Park, perfetta anche per ammirare la fioritura dei ciliegi, la Sogakudo Concert Hall della Tokyo University of the Arts, la Ishibashi Memorial Hall dello Ueno Gakuen, il Museo Nazionale della Scienza e della Natura, il Museo Nazionale di Tokyo, il Metropolitan Art Museum, il Museo Nazionale di Arti Occidentali, lo Ueno Royal Museum, e tante altre ancora. Il concerto di apertura è in programma il 15 marzo alla Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall, conosciuta in tutto il mondo per la sua acustica “miracolosa”, e unirà la musica da camera e i membri della NHK Symphony Orchestra, che si esibiranno in un racconto musicale del valzer viennese. Tra le proposte del mese figurano anche concerti dedicati ai più giovani, con cinque esibizioni intitolate “Richard Wagner for Kids”. Per i fortunati che saranno a Tokyo durante lo Spring Festival, è possibile acquistare i biglietti per singoli concerti nella sezione dedicata del sito ufficiale dell’evento.