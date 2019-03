Viaggi & Turismo: Venezia porto preferito dagli italiani per le crociere nel 2018

Uno studio realizzato da Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, relativo alle preferenze dei crocieristi italiani nell’anno 2018 (nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), ha rivelato dati molto interessanti. Ad esempio, che Venezia è il porto preferito per iniziare una crociera, le crociere attraverso il Mediterraneo Occidentale le più ricercate o che i crocieristi italiani sono ogni anno sempre più giovani, il 66% ha meno di 50 anni.

Età dei crocieristi italiani:

1. Sotto i 17 anni (21%)

2. Tra i 18 e i 35 anni (16%)

3. Tra i 36 e i 50 anni (29%)

4. Tra i 51 e i 65 anni (24%)

5. Oltre i 66 (10%)

La distribuzione per genere è quasi il doppio del numero di donne (63%) rispetto agli uomini (37%). Sorprende inoltre che più di un terzo (37%) dei vacanzieri viaggia con bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni, mentre il 20% viaggia con gli amici. Ma la maggioranza, (l’82%) si gode la vacanza a bordo con il proprio partner.

Secondo i dati analizzati, Venezia è stato il porto di partenza più richiesto dagli italiani, e, in generale, le crociere nel Mediterraneo Occidentale sono state tra le preferite, scelte dal 48.4%.

Porto di partenza preferito/più prenotato

1. Venezia

2. Savona

3. Civitavecchia

4. Genova

5. Napoli

6. Bari

Le crociere più richieste

1. Mediterraneo Occidentale (48.4%)

2. Mediterraneo Orientale (23.3%)

3. Nord Europa (9.7%)

4. Caraibi (9.3%)

5. Dubai (3.6%)

Andando da analizzare le grandi compagnie, la maggior parte dei crocieristi italiani ha privilegiato MSC Crociere, e Costa Crociere:

Compagnie di crociera più ricercate/prenotate

1. MSC Crociere

2. Costa Crociere

3. Royal Carribean

4. Celebrity Cruises

5. Norwegian Cruise Line

Infine, secondo www.crocierissime.it , gli italiani prenotano le loro crociere in media 120 giorni prima della data di partenza e la vacanza preferita è quella di una settimana, più di quella di 3-5 giorni o di oltre 7 giorni. Per quanto riguarda i servizi offerti a bordo maggiormente richiesti dai passeggeri, i più importanti sono risultati i pacchetti con le bevande incluse, le mance incluse, il viaggio completo con trasferimenti e hotel, e il servizio wifi. Tra le dotazioni sulle navi, invece, le piscine riscaldate, la palestra e la spa.

Andrea Francescato, Direttore Commerciale di Crocierissime, ha dichiarato: “Da Crocierissime vogliamo congratularci con Venezia per essersi rivelato il porto più ricercato dagli italiani per le loro crociere in 2018. Vogliamo anche congratularci con Savona e Citavecchia, poiché la differenza tra i tre è stata molto piccola. Finalmente siamo molto felici perché ogni giorno i passeggeri delle crociere sono più giovani, il 21% di loro ha meno di 17 anni e il 66% meno di 50″